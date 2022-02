Ukraine-Krise Warum die EU vor harten Sanktionen noch zurückschreckt

Die EU wird mit einer ersten Runde an Sanktionen auf Russlands Aggressionen gegenüber der Ukraine reagieren, das volle Potenzial aber bei weitem nicht ausschöpfen. Die Botschafter der EU-Mitgliedsstaaten haben sich am Dienstagmorgen grundsätzlich auf Sanktionen geeinigt. Wie schon bei der russischen Annexion der Krim 2014 werden sie den Handel mit den annektierten Gebieten Luhansk und Donezk verbieten. Eine Reihe von Personen und Unternehmen, die mit der Annexion in Verbindung stehen, werden ebenfalls sanktioniert. Russische Pässe, die an die Bürger von Luhansk und Donezk vergeben werden, wollen die EU-Mitgliedsstaaten nicht anerkennen. Auch der Handel mit russischen Staatsanleihen soll verboten werden. Dieser Schritt war so nicht erwartet worden.