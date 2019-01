 „Eklatante Verletzung der Pressefreiheit“: Türkei weist niederländische Journalistin aus – Kritik an Ankara

Die Polizei nahm nach Angaben der Zeitung die 31 Jahre alte Boersma am Mittwoch auf der Einwanderungsbehörde in Istanbul in Gewahrsam. Am Donnerstag musste sie dann ausreisen. „Und dann ist man auf einmal im Flugzeug zurück in die Niederlande“, twitterte die Journalistin kurz vor dem Abflug nach Amsterdam, „zur unerwünschten Person erklärt“.