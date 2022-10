Ende des Parteitages der KP Chinas neues Führungsteam entsetzt die Wirtschaft

Als am Montag die Märkte öffneten, wurde sofort deutlich, dass sich das Personalkarussell in eine Richtung gedreht hat, die der Wirtschaft so gar nicht passte. Der Shanghaier Composite Index schloss am Montag mehr als zwei Prozent im Minus. Der Hang Seng Index in Hongkong sackte sogar über sechs Prozent auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008 ab. Ein wahres Blutbad erlebten die Aktien chinesischer Tech-Konzerne, die schon in den vergangenen zwei Jahren deutlich ins Visier der Regierung geraten waren. Die Alibaba-Aktie beendete den Handel in Hongkong mit einem Minus von über zehn Prozent.