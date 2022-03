Energieversorgung Polen will bis Ende 2022 unabhängig von russischem Öl und Gas werden

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will Polen bis Ende 2022 unabhängig von russischen Erdöl- und Erdgaslieferungen werden. „Wir werden alles tun, um bis zum Ende dieses Jahres aus dem russischen Erdöl auszusteigen“, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Mittwoch. Bereits jetzt sei das Land weitgehend unabhängig von den Lieferungen, aber nun werde man den radikalsten Plan in Europa für den Ausstieg vorlegen.