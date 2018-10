Erfolgsmodell Schweiz? Nordkorea schielt auf wirtschaftliche Vorbilder im Ausland

Die Idee schwelt schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Schon längst sind Nordkoreas Bahngleise mit Russland, China und Südkorea verbunden, und der südkoreanische Präsident Moon Jae In hat sich öffentlich für eine Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs so schnell wie möglich ausgesprochen.



Frühere Vorstöße Nordkoreas, sich auf dem Transportmarkt zu positionieren, sind allerdings ins Leere gelaufen – wegen politischen Reibereien, fehlenden Finanzen oder einfach zu geringem Interesse. Ri hofft nun auf ein neues politisches Klima der Entspannung: Bereits mehrfach kam Staatschef Kim Jong Un in diesem Jahr mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon zusammen. Und er traf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping ebenso wie den Präsidenten der lange angefeindeten USA, Donald Trump.