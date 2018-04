Erster Halt Saudi-Arabien: US-Außenminister Pompeo tritt Nahostreise an

Geplant sind in Riad Gespräche mit König Salman, Kronprinz Mohammed und Außenminister Adel al-Dschubair. Am Sonntag wollte Pompeo Saudi-Arabien wieder verlassen, nächste Stopps während seiner Reise sollen dann Israel und Jordanien sein. Zuvor war er am Freitag zunächst bei der Nato in Brüssel gewesen.