Erwerbstätigkeit von Frauen Wie Japan sich selbst im Weg steht

Wenn sich an diesem Wochenende die „Weltversammlung für Frauen“ zum fünften Mal in der japanischen Hauptstadt Tokio trifft, dann wird sich Premierminister Shinzo Abe wieder als einziger Mann inmitten zahlreicher Frauen ablichten lassen. Die Konferenz ist seine Initiative und die Fotos gehören zu Abes Strategie, Japan zu einer Gesellschaft zu machen, in der Frauen „glänzen können“, so der offizielle Slogan. Gemeint ist: Mehr Frauen sollen erwerbstätig werden und Führungspositionen erhalten.