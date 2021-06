Europa: EU-Gipfel diskutiert über neue Russland-Strategie

Vor allem die Vorschläge zu Russland lösten bereits vor dem Gipfel eine Kontroverse aus: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sagte bei seiner Ankunft in Brüssel, ein Dialog mit Russland sei wichtig für die Stabilität in Europa. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz begrüßte den Vorstoß Deutschlands und Frankreichs. „Ich bin sehr froh, dass es hier endlich Bewegung in Richtung Dialog mit Russland gibt.“