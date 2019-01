 Europa-Parteitag in Riesa: Proteste und zähe Kandidatenwahl bei Europaversammlung der AfD

RiesaBegleitet von einer Protestaktion mit Musik und Trillerpfeifen hat die AfD ihren Europa-Parteitag im sächsischem Riesa fortgesetzt. Die rund 500 Delegierten bestimmten am Samstag weitere Kandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament. Vor der Sachsenarena in Riesa versammelten sich am Nachmittag rund 1.300 AfD-Gegner. Sie trugen Transparente mit Slogans wie „Rassismus ist keine Alternative“. Eine Gruppe der sächsischen Grünen forderte: „Tu was gegen rechts!“