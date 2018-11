Ex-Verfassungsschutzchef Seehofer prüft Disziplinarverfahren gegen Maaßen

Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) wies Maaßen persönlich am 24. Oktober einen Mitarbeiter seiner Behörde an, das Manuskript seiner umstrittenen Rede vor den europäischen Geheimdienstchefs ins Intranet zu stellen. In dieser Rede vom Oktober in Warschau hatte er unter anderem von „linksradikalen Kräften“ in der SPD gesprochen, die versuchten, ihn als Vehikel zum Bruch der Koalition zu benutzen. Zudem sprach er von einer „deutscher Medienmanipulation“ und einer „neuen Qualität der Falschberichterstattung“.