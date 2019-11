Experte erklärt Handelsbeziehungen USA wollen wohl Strafzölle auf Autos verschieben – „Ziel schon erreicht“

Was ist mit Europas Rolle im globalen Gefüge?

Europa, vor allem aber Deutschland, ist ein wirtschaftlicher Riese, aber ein militärischer Zwerg. Es ist unmöglich, die eigenen Interessen in der Welt mit einem solchen Ungleichgewicht zu verteidigen – außer, man verlässt sich auf seine Verbündeten. Deshalb glaube ich, dass Deutschlands Weg nur über eine enge Allianz mit den USA führen kann. Das mag wirtschaftliche Kosten bedeuten, mehr Militärausgaben und Kompromisse in der Außenpolitik, aber das ist ein geringer Preis verglichen mit den Vorteilen einer liberalen Weltordnung.



Was sollte Europa Ihrer Meinung nach also tun? Was Deutschland?

Zum einen denke ich, Deutschland sollte die Wirtschaft der Politik unterordnen. Europas Handelsströme sind unausgeglichen, was außerhalb Deutschlands für Unmut sorgt. Berlin sollte da der europäischen Perspektive mehr Gewicht geben. Zum anderen muss Deutschland die Digitalisierung vorantreiben. Für die Autobranche dürften Software-Entwicklungen in Zukunft wichtiger werden als die von Verbrennungsmotoren. Deutschland und ganz Europa sollten also in Zukunftsindustrien investieren und sich zugleich vor Chinas unfairem Wettbewerb und Diebstahl schützen.