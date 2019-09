Flüchtlinge: Hunderte Migranten fliehen täglich aus der Türkei nach Griechenland

Ankara befürchtet außerdem angesichts anhaltender Kämpfe in Nordsyrien, insbesondere in der letzten Rebellenhochburg Idlib, weitere Flüchtlingsbewegungen in Richtung Türkei. Oktay sagte: „Sollte die Krise in Idlib und in der Region andauern und eine zusätzliche Flüchtlingskrise beginnen, dann hat Europa keine Chance, ihr zu entkommen.“