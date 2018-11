Fluggesellschaften EU will Golf-Airlines bei unfairem Wettbewerb bestrafen

BrüsselDie Europäische Union will bei unfairem Wettbewerb durch Fluglinien vom Persischen Golf hart durchgreifen. Mit einer neu vereinbarten Verordnung werde die EU-Kommission in die Lage versetzt, bei nachgewiesenen oder unmittelbar bevorstehenden Schäden von EU-Airlines Untersuchungen durchzuführen, sagte der zuständige Europa-Abgeordnete Markus Pieper am Mittwoch.