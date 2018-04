Frankreich: Macron mahnt bei EU-Reformen zur Eile

StraßburgFrankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnt die Europäische Union mit Blick auf die angestrebten Reformen zur Eile. „Bis Ende der Legislaturperiode 2019 müssen wir spürbare Ergebnisse einfahren“, sagte Macron am Dienstag in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. So müsse etwa die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion vorangetrieben werden.