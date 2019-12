Freihandel mit Europa Japan hofft auf zahlungskräftige Deutsche

Deshalb waren es eher die großen Firmen des Landes, die ihre Regierung auf eine schnelle Einigung mit den Europäern gedrängt hatten. Ein Beispiel: die Automobilindustrie. Nachdem sich die EU bereits 2011 auf ein Freihandelsabkommen mit Südkorea geeinigt hatte, gerieten japanische Hersteller in Europa zunehmend unter Preisdruck. Toyota produziert heute zwar 80 Prozent seiner in Europa verkauften Einheiten sowieso auf dem Kontinent, doch jedes fünfte Auto wird importiert. Das läppert sich angesichts der Masse an Fahrzeugen, die Toyota in Europa absetzt. Mazda dagegen unterhält keinerlei Fertigungen in Europa. Jedes verkaufte Auto war mit Zöllen belegt. Nissan hat zwei Fertigungen in Europa, eine davon in England. Durch den Brexit würden dann wieder zehn Prozent Importzölle in der EU anfallen. Der Hersteller hat angekündigt, für diesen Fall seine Produktion in Europa einzustellen.