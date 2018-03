Freihandelsabkommen: Trumps Verknüpfung von Stahlzöllen und Nafta-Verhandlungen verärgert Mexiko

Mexiko-StadtAls US-Präsident Donald Trump vor Tagen seine Strafzölle auf Stahl und Aluminium ankündigte, hielten sich die Mexikaner anders als die Kanadier mit einer prompten Antwort zurück. Schließlich saßen in Mexiko-Stadt gerade die Unterhändler der drei Nafta-Staaten zusammen und grübelten in der mittlerweile siebten Runde über mögliche Annäherungen in den festgefahrenen Gesprächen.