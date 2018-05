Diese Komplexität und ihre Folgen werden klar am Fall der sogenannten globalen Wertschöpfungsketten (GVCs, Global Value Chains). Die wenigsten Produkte werden heutzutage noch an einem Ort hergestellt und dann in die Welt verkauft. In der Regel findet die Produktion in kleine Schritte aufgeteilt an verschiedenen Orten statt. Dabei wird das Produkt in unterschiedlichen Verarbeitungsstufen beziehungsweise einzelne Vorprodukte zwischen den Produktionsstätten transportiert. Diese Aufspaltung der Wertschöpfungsketten bedeutet auch eine Veränderung der internationalen Handelsströme – früher spezialisierten sich die Menschen und Unternehmen in den beteiligten Ländern auf ganze Produktpaletten (Maschinenbau in Deutschland, Bekleidung in China) und tauschten diese Güter aus. Heute spezialisieren sich Standorte (beziehungsweise die dort lebenden Menschen) auf einzelne Aufgaben eines komplexen Produktionsprozesses.