Das führt zum wesentlichen Problem der gegenwärtigen Debatte um den Kolonialismus. Denn durch ihren Fokus wirkt sie wie eine Reinwaschung gegenwärtiger korrupter Regime von aller Schuld an den heutigen Problemen. Sie bietet ein bequemes Narrativ für unfähige Regierungen. Und sie bietet keine Lösung. Selbst wenn zum Beispiel die deutsche Regierung Reparationszahlungen an Namibia – entweder an die Regierung oder an spezifische Gruppen – leisten würde, ist das keine Garantie dafür, dass es dem Land in Zukunft besser geht. Ganz im Gegenteil, die Erfahrung mit 60 Jahren Entwicklungshilfe legt nahe, in dieser Hinsicht pessimistisch zu sein.