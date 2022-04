Freytags-Frage: Werden die Deutschen mit Blick auf China endlich realistisch?

Sie ist keineswegs neu. Dessen ungeachtet haben deutsche Unternehmen sich in den letzten Jahren immer stärker in China engagiert. Der Exportmarkt ist natürlich extrem attraktiv – eine schnell wachsende Wirtschaft mit einer ebenso schnell bedeutsamer werdenden Mittelschicht sind sowohl für die Investitionsgüterindustrie als auch für Produzenten von Konsumgütern sehr interessant. So haben viele deutsche Unternehmen in China investiert und zugleich ihre Lieferketten immer stärker mit chinesischen Zulieferern verknüpft. Die Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel hat ihren Teil dazu beigetragen, wollte sie doch bis zuletzt Investitionsabkommen (Comprehensive Agreement on Investment, CAI) der Europäischen Union (EU) mit China umsetzen. Ähnlich sorglos und gefährlich war der Umgang mit Russland; immerhin wurde die Ostseepipeline Nord Stream 2 nach der völkerrechtswidrigen Krim-Annexion vereinbart – auch hieran wollte die neue Bundesregierung noch nach Kriegsbeginn zunächst festhalten.



