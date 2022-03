Davon abgesehen muss man die Frage stellen, ob die Wiederaufnahme offizieller Verhandlungen zur weiteren Liberalisierung transatlantischer Handels- und Investitionsbeziehungen im Moment wirklich politisch opportun sind. Erstens mutet die gegenwärtige Lage und die angemessene Reaktion der Bundesregierung auf die russische Invasion in der Ukraine den Linken in der Regierung ohnehin schon eine Menge zu; bei vielen scheint die russische Aggression immer noch nicht für einen Lernprozess zu sorgen. Man glaubt wohl immer noch, dass man den Kriegsverbrecher Putin nur besänftigen müsse und er im Übrigen das Recht hätte, seine Einflusssphäre zu definieren. Möglicherweise würde eine offizielle transatlantische Initiative diese Leute noch mehr in Putins Lager treiben. Bei allem Unverständnis für diese moralisch und intellektuell fragwürdige Haltung braucht der Kanzler auch diese Stimmen.



