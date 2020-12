Gaspipeline: Arbeiten an Nord Stream 2 in deutschem Gewässer offenbar beendet

Das deutet darauf hin, dass der 2,6 Kilometer lange Abschnitt des Projekts in deutschen Gewässern abgeschlossen sein könnte. Das Schiff ist demnach nun auf der Fahrt zum Hafen in Wismar. Es soll Mitte Januar den Bau in dänischen Gewässern fortsetzen. Das Schiff hatte Anfang des Monats die Arbeiten an der Pipeline wieder aufgenommen, die russisches Gas nach Westeuropa pumpen soll. Sie waren vor einem Jahr auf Druck der USA weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Leitung ist zu rund 90 Prozent fertig, etwas mehr als 100 Kilometer fehlen noch.