Geheime Dokumente Bidens Ermittlerflut

Auf den ersten Blick liegen die Fälle ähnlich: Geheimunterlagen, die dort nichts verloren hatten, waren in den Häusern ehemaliger hochrangiger Amtsinhaber gefunden worden. Doch da enden die Parallelen. Trump hatte 184 Dokumente mit unterschiedlichen Geheimhaltungsstufen mit nach Mar-a-Lago genommen, bei Biden ist die Rede von zehn Dokumenten in seinem ehemaligen Büro und einigen weiteren in der Garage. Als die Unterlagen in Bidens ehemaligen Think-Tank-Büro gefunden wurden, informierten Anwälte des Präsidenten umgehend das Nationalarchiv, übergaben die Unterlagen und machten sich auf die Suche nach weiteren Dokumenten. So stießen sie auf die Papiere in der Garage in Wilmington. Auch diese wurden umgehend übergeben.