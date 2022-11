US-Wahlen 2024 Donald Trump will wieder ins Weiße Haus – nur ganz so einfach ist das nicht

Ausgerechnet dort, in Mar-a-Lago, hielt er am Dienstagabend seine Antrittsrede. Beim letzten Mal kam er die goldene Rolltreppe im Trump Tower in New York heruntergeglitten, dieses Mal stellte er sich in seinem Members Club vor die Menge. Die Rede, die er am Abend in Florida hielt, klang nicht viel anders als die gefühlt letzten 387 Stück, die er landauf, landab gehalten hat: Ausufernd, unversöhnlich, mit dunklen Untertöne, in denen von Mauerbau und Todesstrafe für Drogendelikte die Rede ist.