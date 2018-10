Geplantes Attentat Dänemark wirft Iran Anschlagversuch vor - Sanktionen gefordert

KopenhagenNach einem mutmaßlichen Anschlagversuch des iranischen Geheimdienstes in Dänemark will die Regierung in Kopenhagen sich für neue EU-Sanktionen gegen die Islamische Republik starkmachen. Das kündigte Außenminister Anders Samuelsen am Dienstag auf einer Pressekonferenz an. Der dänische Botschafter in Teheran werde zu Beratungen in die Heimat zurückgerufen.