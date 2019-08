Görlachs Gedanken: Autokraten hebeln das Staatsbürger-Prinzip aus

Darüber hinaus sollen alle anderen gezwungen werden, nur so über die jeweiligen Länder zu sprechen, wie es den dort Alleinherrschenden gefällt: kritische Einträge in den sozialen Medien brachten einen Deutschen türkischer Herkunft nun in Erdogans Reich ins Gefängnis. Menschen, die in China ankommen, wird unter Umständen Spionage-Software auf die Handys gespielt. So können sie ausgespäht werden. Am Ende soll eine Art vorauseilende Demutsgeste dazu führen, dass man in den sozialen Medien nichts sagt, was in den Ländern schlecht einkommt. Aus Selbstzensur wird dann über Zeit Gehirnwäsche.