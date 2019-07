Diese Tweets wurden aus dem Weißen Haus abgefeuert am selben Wochenende, an dem nach Ankündigung des Präsidenten die Polizei in einigen Städten illegale Migranten verhaften und in ihre Heimatländer rück überführen wollte. Zudem hat Herr Trump die Überlegung geäußert, das ius soli, wonach jeder US-Amerikaner wird, der in dem Land geboren ist, abzuschaffen. Und bei der anstehenden Volkszählung soll eine zusätzliche Frage zur Staatsbürgerschaft noch einmal klar machen, wer in dem Land erwünscht ist und wer nicht. Das sei alles nichts Neues, werden einige sagen. Das stimmt. Aber in einem anderen Sinne als das die meisten meinen, wenn sie das sagen.