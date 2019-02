 Görlachs Gedanken: Die neue Öko-Bewegung

Nun ist es zehn Jahre später, das Eis ist an vielen Stellen weg und in den USA ist ein Präsident an die Macht gekommen, der Klimawandel für eine Erfindung hält. Dabei verbraucht ein US-Amerikaner immer noch drei Mal so viel an Ressourcen wie ein Chinese und acht bis zehn Mal so viel wie ein Afrikaner. Das heißt, dass das Problem Erderwärmung nicht ohne die USA zu lösen sein wird. Die Schülerinnen und Schüler, die die Senatorin Dianne Feinstein zum Thema stellen wollten und ihr eine Petition überreichten, mussten am eigenen Leib das spüren, was die Erwachsenen Real-Politik nennen. Die Politikerin hat in dem Punkt Recht, dass man natürlich nicht einfach so bei einem Politiker einmarschieren und verlangen kann, dass diese oder jene Politik nun und sofort umgesetzt gehört. Wenn solche Erwartungen bei Heranwachsenden genährt werden, wird diese Generation nicht genügend Geduld mitbringen, um einmal Politik zu gestalten. Gleichzeitig ist es das Privileg der Jugend, zu rebellieren und den Umsturz zu proben. Wo sonst sollen Gesellschaften den Impetus und das Verständnis für die Dringlichkeit von Wandel hernehmen?