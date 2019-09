Was kann der Einzelne tun, was muss staatlich gelenkt werden? Die Demonstranten, die sich dieser Tage auf der ganzen Welt zusammen gefunden haben, stehen hoffentlich für einen Wandel auf individueller Ebene. Spruchbänder „Rettet die Erde, denn es ist der einzige Planet mit Nutella“ sollten inhaltlich nicht überbewertet werden. Gleichzeitig zeigt es aber, wie schwer individueller Wandel wirklich ist. Für Palmöl werden in Indonesien riesige Flächen brandgerodet. Das ist nicht geil für das Klima.



Was wird also passieren? Der Klima-Genozid wird im Laufe dieses Jahrhunderts, wie prognostiziert, kommen. Der schreckliche Begriff stellt klar heraus, dass am Ende hunderte Millionen Menschen verenden werden. Weil sie kein Trinkwasser mehr haben, weil auf den Böden nichts mehr wächst. Selbst dieses Szenario reicht nicht aus, um die Welt zum handeln und die Konzerne in die Knie zu zwingen. Es interessiert ja ohnehin wenig, dass aufgrund unseres Verhaltens Arten aussterben und der Planet für immer entstellt wird.



Wir werden alle paar Jahre einen neuen Eisbären Knut und eine neue Greta hervorbringen. Ändern wird sich nichts. Leider. Es ist zum Heulen.