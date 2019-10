Dass die Stadt in der 18. Protestwoche gelähmt ist, wird niemand bestreiten wollen – egal auf welcher Seite er oder sie in dem Konflikt steht. Hongkong mag eine Welle von Emmigration derer sehen, die es in diesem angespannten Zustand nicht mehr aushalten. Das benachbarte Taiwan könnte ein sicherer Hafen sein. Auf dem Eiland wird im Januar gewählt und das Thema Flüchtlinge ist dort, wie an vielen anderen Orten, ein kritisches. In der Hauptstadt Taipei gingen zuletzt Tausende in Solidarität mit dem bedrängten Hongkong auf die Straßen. Gleichzeitig gibt es in Taiwan kein Gesetz, das ein Asyl für politisch Verfolgte oder die Aufnahme Flüchtender regelt. Präsidentin Tsai Ing-wen selbst hat nicht viel unternommen, dass es unter ihrer Ägide zu einem solchen Gesetz kommt. Gleichzeitig inszeniert sich sich öffentlich als Unterstützerin der Hongkonger Demokratiebewegung.