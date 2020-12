Hackerangriff: Biden-Regierung will Sanktionen gegen Russland nach Cyberangriff

Hacker verschafften sich Zugang in die Computersysteme von mehr als 40 US-Bundesbehörden, darunter die Ministerien für Finanzen, Energie und Handel, sowie in die Netzwerke mehrere Firmen, die mit der Regierung zusammenarbeiten. Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass Russland hinter dem Cyberangriff steckt, und auch US-Außenminister Mike Pompeo machte Russland dafür verantwortlich. Präsident Donald Trump nahm Moskau hingegen in Schutz und sagte, in solchen Fällen werde immer gleich auf Russland gezeigt. Dabei könnte es auch China gewesen sein. Außerdem spielte Trump das Ausmaß des Angriffs herunter.