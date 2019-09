Handelsstreit Chinas Zentralbank kündigt Maßnahmen gegen Konjunkturabkühlung an

Demnächst wollen China und die USA ihre Verhandlungen über ein Ende ihres seit einem Jahr anhaltenden Handelskrieges allerdings wieder aufnehmen. In der zweiten Oktoberwoche werde eine Delegation mit dem chinesischen Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, an der Spitze nach Washington reisen, berichtete das Handelsministerium am Sonntag in Peking. Die Gespräche finden im Rahmen des strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs statt, den beide Länder dann zum 13. Mal führen.