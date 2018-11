Handelsstreit „Eskalation wäre für China sehr viel teurer als für die USA“

Dennoch sieht Langhammer Trump am längeren Hebel. Die starke US-Konjunktur, der starke Dollar, die hohe Verschuldung chinesischer Unternehmen in Dollar, die schwache Nachfrage in China und der schwache Yuan spielten Trump momentan in die Karten. „Diktieren wird er die Verhandlungen nicht, da die Chinesen keinen Gesichtsverlust zulassen“, sagt Langhammer. „Aber er ist in einer besseren Position als noch vor zwei Jahren bei seinem Amtsantritt.“