Handelsstreit „Eskalation wäre für China sehr viel teurer als für die USA“

Börsianer sind in Aufruhr. Könnte der Handelsstreit der USA mit China noch in diesem Monat beigelegt werden? Laut Informationen von Bloomberg streben US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping eine Einigung an bis zum G20-Gipfel Ende November in Argentinien. Demnach habe Trump bereits sein Kabinett beauftragt, einen Entwurf für ein Handelsabkommen vorzubereiten. Auf Twitter schrieb der US-Präsident, er habe am Donnerstag ein „sehr gutes“ Telefonat mit Xi geführt. Auch Chinas Außenministerium sprach von „positiven Gesprächen“.