Handelsstreit: USA und China planen neue Verhandlungen in Peking

WashingtonIm Handelsstreit der USA mit China werden sich beide Seiten demnächst wieder an einen Tisch setzen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin würden in naher Zukunft für Verhandlungen nach Peking reisen, sagte US-Präsident Donald Trumps Berater Peter Navarro am Freitag dem Sender CNBC. Beide Länder seien momentan in einer ruhigeren Phase.