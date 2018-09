Idlib Für eine angestrebte Waffenruhe in Idlib fordert die Türkei Unterstützung

New YorkDie Türkei verlangt von der internationalen Gemeinschaft, ihre Forderungen nach einer Waffenruhe in der letzten syrischen Rebellenhochburg Idlib zu unterstützen. Der syrische Präsident Baschar al-Assad versuche, eine geplante Militäroffensive vor Ort mit dem Kampf gegen Terrorismus zu legitimieren, beklagte der türkische UN-Botschafter Feridun Sinirlioglu am Dienstag im Weltsicherheitsrat. Dabei schaffe nur eine Feuerpause ein Umfeld, in dem Terroristen wirksam bekämpft werden könnten.