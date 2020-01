Impeachment: Regeln im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gelockert

Tiefe Meinungsunterschiede gibt es weiterhin in der Frage, ob weitere Zeugen aufgerufen werden sollen. Das Weiße Haus will das Verfahren schnell hinter sich bringen und baut dabei auf die republikanische Mehrheit im Senat. „Es ist Zeit, mit diesem Prozess zu beginnen“, sagte Pat Cipollone, der Hauptanwalt des Präsidenten. Die Zuschauerränge im Senat waren am Dienstag gut gefüllt, unter anderem war die Schauspielerin und Aktivistin Alyssa Milano darunter.