Infrastruktur-Investitionen aus China „Wo soll denn die Gefahr liegen?“

Der chinesische Staatskonzern State Grid Corporation of China wollte dem australischen Investor IFM im vergangenen Jahr eine 20-Prozent-Beteiligung am Stromnetzbetreiber 50Hertz abkaufen. Peter Altmaier, der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, hat das unterbunden.

Mit den Mitteln der Außenwirtschaftsverordnung konnte Altmaier das nicht verhindern, also griff er auf einen faulen Trick zurück und ließ die KfW die Beteiligung kaufen. Ich vermute, damit die Bundesregierung sich eine solche Blöße nicht noch einmal geben muss, hat sie den Schwellenwert auf zehn Prozent herabgesetzt. Aber der Schwellenwert ist aus meiner Sicht unwesentlich. Der Punkt ist, dass für einen Eingriff durch die Bundesregierung eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Ordnung vorliegen muss. Und diese Gefahr muss bewiesen werden. Bei 50Hertz hat das Wirtschaftsministerium kein Wort dazu gesagt, worin die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegen soll, wenn Chinesen 20 Prozent an einem Stromnetzbetreiber halten. In einer Untersagungsverfügung hätte das Wirtschaftsministerium darlegen müssen, worin diese Gefahr besteht. Es scheint mir eher, dass Altmaier auf etwas anderes abzielt.