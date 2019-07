Iran: EU-Außenminister: Iran-Atomabkommen ist noch nicht tot

Auch Litauens Außenminister Linas Linkevicius kritisierte das Verhalten der Regierung in Teheran. „Die, die das Abkommen retten wollen, müssen sich auch entsprechend verhalten“, sagte der Politiker mit Blick auf die Urananreicherung. Damit würde die Regierung Zweifel an ihren Absichten säen. Schwedens Außenministerin Margot Wallström kündigte an, die EU werde auch mit den USA über deren „kontraproduktives“ Verhalten sprechen. Sie spielte damit auf den US-Ausstieg aus dem Abkommen an.