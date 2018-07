John Kasich: Republikanischer Gouverneur kritisiert Trump für Attacken auf Deutschland

WashingtonDie Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf Deutschland und andere europäische Nato-Verbündete stoßen auch in seiner eigenen Partei auf Kritik. „Das Bündnis, das 70 Jahre lang den Frieden bewahrt hat, wird ausgefranst“, sagte der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaats Ohio, John Kasich, am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten in Washington.