Kampf gegen Terror: Pentagon veröffentlicht Bilder von Einsatz gegen IS-Chef

In einem anderen Clip ist zu sehen, wie Soldaten der Sondereinheit Delta Force sich den Mauern des Gehöfts nähern, in dem sich der IS-Anführer und seine Gefolgsleute verschanzt haben. Al-Bagdadi flüchtete in einen unterirdischen Tunnel, wo er eine Sprengstoffweste zur Detonation brachte, wie McKenzie berichtete. Dabei habe der IS-Anführer zwei Kinder mit in den Tod gerissen – also ein Kind weniger als zunächst angegeben. Die getöteten Minderjährigen seien offenbar unter zwölf Jahre alt gewesen.