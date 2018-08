Klimaschutzziele: Greenpeace hält Merkel für den größten Hemmfaktor der EU-Klimapolitik

Die Kanzlerin hatte sich am Sonntag im „Sommerinterview“ der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ gegen Pläne der EU-Kommission für ehrgeizigere Klimaschutzziele gewandt. Sie halte „das permanente Setzen neuer Ziele“ nicht für sinnvoll. In Deutschland gehe es nun darum, die gesetzlichen Maßnahmen zum Erreichen des Ziels für 2030 umzusetzen, was schwer genug werde.