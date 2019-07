Koalition geplant: USA wollen Handelsschiffe vor iranischen Bedrohungen schützen

Fort MyerDie USA planen eine Koalition mehrerer Nationen zur Beobachtung und Abschreckung iranischer Bedrohungen gegen Handelsschiffe auf viel genutzten Wasserwegen im Nahen Osten. Das Pentagon habe einen Plan entwickelt, um mögliche Bedrohungen im Persischen Golf, an der Arabischen Halbinsel und am Horn von Afrika festzustellen, sagte der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs, Joseph Dunford, am Dienstag auf dem Militärposten Fort Myer im Bundesstaat Virginia. Er glaube, innerhalb einiger Wochen werde klar sein, welche Länder sich der Koalition anschließen wollten.