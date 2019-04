Kommunalwahlen Türkei: Erdogan hat das Vertrauen in den Markt verloren

An den türkischen Wählern ist all das nicht unbemerkt vorüber gegangen. Wirtschaftlicher Erfolg war seit 2001 der Garant für die Wahlerfolge der AKP. Mit einem wirtschaftsliberalen Programm trat Erdogan einst seinen Siegeszug an. Nicht selten wuchs das BIP des Landes schneller als das von China. Die Tatsache, dass sich in den vergangenen 18 Jahren Millionen von Türken den Aufstieg aus der Armut in eine neue, konservative Mittelschicht erarbeiten konnten, sicherte Erdogan immer wieder von Neuem die Wiederwahl.