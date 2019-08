Konflikt: Türkei will USA bei Schaffung von Pufferzone in Syrien einbinden

Ankara Die Türkei strebt eine Mitwirkung der USA bei einem möglichen Einmarsch in Syrien zur Schaffung einer Pufferzone im Grenzgebiet an. Beide Seiten seien sich in der Frage näher gekommen, zitierte die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Verteidigungsminister Hulusi Akar am Mittwoch. Bilaterale Gespräche zu dem Thema verliefen „positiv und eher konstruktiv“.