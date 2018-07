Konkurrenz im Handel: Trump bezeichnet Europäische Union als Feind

Washington/BrüsselUS-Präsident Donald Trump hat die Europäische Union (EU) in einem Interview als einen Feind der USA bezeichnet. „Ich denke, wir haben eine Menge Feinde. Ich meine, die Europäische Union ist ein Feind, mit Blick auf das, was sie uns im Handel antut“, sagte Trump dem US-Sender CBS am Sonntag.