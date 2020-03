Konsulate geschlossen Auswärtiges Amt lässt Deutsche im Stich

In einem der WirtschaftsWoche vorliegenden Schreiben des Generalkonsulates in Atlanta (Georgia) vom 25. März heißt es, das Generalkonsulat befinde sich im Krisenmodus und sei für Besucher geschlossen: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass derzeit nicht absehbar ist, wann wir unseren regulären Betrieb wieder aufnehmen können.“ Damit erschwert sich für Deutsche, die in Sachen Passangelegenheiten auf konsularische Unterstützung angewiesen sind, die Rückreise noch einmal erheblich. Wegen der teilweise chaotischen Lage in den USA und des heruntergefahrenen Flugverkehrs ist ein Heimflug ohnehin schon nur unter schwierigsten Bedingungen möglich. Auch das Generalkonsulat in Boston ist zu, ebenso haben die Vertretungen in Los Angeles, Miami und New York dicht gemacht. Lediglich die Vertretungen in San Francisco und Chicago stehen noch für Notfälle offen. Generell noch geöffnet in den Vereinigten Staaten ist die Botschaft in Washington, bis auf die langen Ostertage von Karfreitag bis Ostermontag. Wer Passangelegenheiten regeln will, bei denen regelmäßig persönliches Vorsprechen und Unterschriften notwendig sind, muss nun im schlimmsten Fall über den ganzen Kontinent reisen.