Korea-Gipfel Süd- und Nordkorea vereinbaren Schritte zur Denuklearisierung

Der Korea-Gipfel hat offenbar Fortschritte im Ringen um atomare Abrüstung und verbesserte Beziehungen gebracht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe einem dauerhaften Abbau der wichtigsten Nuklearanlage Nyongbyon zugestimmt, falls die USA entsprechende Maßnahmen einleiten sollten, sagte Südkoreas Staatschef Moon Jae In nach einer zweiten Gesprächsrunde in Pjöngjang. Kim wolle zudem unter Aufsicht internationaler Inspektoren ein Raketentestgelände und eine Startrampe demontieren lassen. Er habe zudem einen Seoul-Besuch in „naher Zukunft“ in Aussicht gestellt. Es wäre die erste Visite eines nordkoreanischen Machthabers seit der Teilung der koreanischen Halbinsel nach dem Zweiten Weltkrieg.