 Machtkampf mit Maduro: Venezuelas Oppositionsführer Guaidó sichert sich Rückhalt von Brasilien

Guaidó kündigte während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bolsonaro auf eine Frage hin an, an diesem Wochenende oder am Montag trotz der drohenden Haft in Venezuela in sein Land zurückzukehren. Am Freitag wird er aber zunächst in Paraguay erwartet, wie der dortige Präsident Mario Abdo Benítez auf Twitter schrieb.