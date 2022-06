Mehr Macht gegen Ölkonzerne „Ein gesunder Wettbewerb zwischen Tankstellen ist der Schlüssel“

Großbritanniens Wettbewerbsbehörde, die „Competition and Markets Authority“ (CMA), hat lange ein Schattendasein gefristet. Und das sowohl in Großbritannien als auch in Europa. Bis zum Ende der Brexit-Übergangsfrist Ende 2020 war für große, grenzüberschreitende Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht auch in Großbritannien die mächtige „Generaldirektion Wettbewerb“ der EU-Kommission zuständig. Und die sorgte mit ihren Attacken auf Großkonzerne und immens hohen Strafen regelmäßig für Schlagzeilen und für Aufsehen.