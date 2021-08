Militär: Russland und Weißrussland planen gemeinsames Manöver im September

Russland und sein Nachbarland Weißrussland halten im kommenden Monat ein großangelegtes Militärmanöver über ihre Grenze hinweg ab. An der Übung in beiden Ländern nähmen Tausende Soldaten teil, kündigte das weißrussische Verteidigungsministerium am Donnerstag an. Darunter seien auch kasachische Soldaten. Im Einsatz sollten Panzer, Artillerie und Flugzeuge sein.